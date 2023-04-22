بالصور: الحداد يبحث العراقيل التي تواجه إدارة التدريب

القاهرة - بوابة الوسط

زار رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، إدارة التدريب، وكان في استقباله مدير إدارة التدريب، ومديري الأقسام والشُعُبْ بالإدارة.

وحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الأركان، اطلع الحداد على الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الإدارة، واجتمع مع ضباط الإدارة، الخميس. وناقش الاجتماع الأعمال التي أنجزت، وبعـض الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل.

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الحداد يطالب برفع كفاءة الجيش

وأشاد الحداد «بالنجاح والدور الذي تقوم به الإدارة ويسهم في رفع كفاءة المؤسسة العسكرية»، مؤكدا «ضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل التطوير والرفع من قدرة الجيش الليبي».

والأسبوع الماضي، قدم رئيس الأركان العامة إحاطةً لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حول زيارته الأخيرة لمدينة بنغازي، بشأن خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات الوضع العسكري بشكل عام في كامل أنحاء الوطن.

الحداد مع ضباط إدارة التدريب التابعة لقوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 20 أبريل 2023. (رئاسة الأركان)

الحداد مع رئيس إدارة التدريب التابعة لقوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 20 أبريل 2023. (رئاسة الأركان)

الحداد يصافح ضباط بإدارة التدريب التابعة لقوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، 20 أبريل 2023. (رئاسة الأركان)