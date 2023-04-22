ضغوط دولية على الأطراف الليبية لإنجاز خارطة الانتخابات قبل نهاية يونيو

القاهرة - بوابة الوسط

باتت كرة الانتخابات الليبية في ملعب الأطراف السياسية المحلية، التي يتعين عليها وضع لمسات خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية يونيو المقبل، وهو ما أكدت عليه كلٍ من الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأطراف دولية أخرى خلال جلسة مجلس الأمن التي عُقدت الثلاثاء الماضي وتناولت الوضع الليبي.

خلال الجلسة، قدم باتيلي إحاطة عن جولاته الأخيرة التي شملت عدداً من الفاعلين السياسيين نتائج تلك الجولات، وقال إن جميع الأطراف في ليبيا أبدت استعدادها للالتزام بكافة المعايير التي تؤدي إلى إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنه اتفق مع الأطراف الأمنية والعسكرية في البلاد على تأمين الانتخابات ونبذ العنف وإطلاق المحتجزين وضمان مصالحة وطنية جامعة.

وأضاف أن العملية الانتخابية «فرصة فذة وفريدة» من أجل حشد المجتمع الوطني بالكامل، بما يضمن إجراء الانتخابات بسلام وبطابع جامع وحر ومنصف من أجل تمهيد السبيل لتنفيذ الاستحقاقات كافة.

باتيلي يريد خطوات ملموسة

وأشار باتيلي إلى أن مشاوراته مع جميع الأطراف الليبية خلصت إلى التزام هذه الأطراف بالاستعداد إلى مناقشة المعايير الخاصة بإجراء الانتخابات، داعياً إلى ترجمة هذا الالتزام إلى خطوات ملموسة في الميدان.

كما دعا جميع الأطراف إلى إجراء انتخابات تحقق حلاً مقبولاً للجميع. وشدد على أهمية المحافظة على مسافة واحدة وتحقيق العدل في التنافس بين جميع المرشحين خلال الانتخابات المقبلة، بحيث لا يتميز طرف على حساب الآخر.

أما مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند فقال بدوره إن الوساطة الأممية المقترنة بإرادة سياسية قوية وصادقة من قبل القادة الليبيين هي مفتاح وضع أساس للانتخابات، داعياً إلى «احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته».

- نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

- باتيلي: اتفقت مع الأطراف الأمنية والعسكرية الليبية على تأمين الانتخابات

- باتيلي: لا بد من انتخابات تحقق حلا مقبولا للجميع

وجدد نورلاند دعم بلاده الكامل للمبعوث الأممي «الذي يواصل المشاركة بنشاط مع القادة الليبيين وأصحاب المصلحة الدوليين لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب في ليبيا».وفي مجلس الأمن، دعا باتيلي جميع الأطراف الليبية إلى إجراء انتخابات تحقق حلًا مقبولًا للجميع. وشدد على أهمية المحافظة على مسافة واحدة وتحقيق العدل في التنافس بين جميع المرشحين خلال الانتخابات المقبلة، بحيث لا يتميز طرف على حساب الآخر.

دعوة أميركية لعلاج العراقيل القانونية

أما مندوب واشنطن في مجلس الأمن فطالب خلال الجلسة لجنة «6+6» المُشكّلة من أعضاء مجلسي النواب والدولة لمعالجة العوائق المتبقية أمام إجراء الانتخابات. وقال: «حان الوقت للبناء على الإنجازات السابقة والزخم الحالي من خلال الانخراط البناء في العملية الشاملة التي حددها المبعوث الأممي نحو خارطة طريق تيسرها الأمم المتحدة للانتخابات في أقرب وقت ممكن».

وشدد المندوب الأميركي على مواصلة الولايات المتحدة «دعمها بشكلٍ لا لبس فيه جهود الممثل الخاص للأمين العام للتوصل إلى توافق سياسي يحتاج إليه الليبيون لإجراء الانتخابات»، مشيراً إلى إحباط الشعب الليبي من الجمود السياسي.

وقال: «تواصل الجهات الفاعلة القوية تقويض الطريق إلى الانتخابات. لم يصبح التدخل علنياً إلا منذ الفشل في إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021». كما أكد على مواصلة دعم بلاده «التقيد الصارم بحظر توريد الأسلحة»، وأثنى في هذا الإطار على عملية الاتحاد الأوروبي «إيريني» لتحويل السفن التي وجد أنها تحتوي على أسلحة ومواد ذات صلة يمكن أن تؤدي إلى تجدد الصراع في ليبيا.

ورحب بالعمل الجاري للجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتوحيد قوات الأمن الليبية والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مضيفاً: «يظل انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة عنصراً أساسياً للحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا». وتحدث مندوب واشنطن عن أن طرد مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية «أمر بالغ الأهمية».

فرنسا تركز على الوضع الأمني

من جانبه، قال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، إن استقرار ليبيا وجيرانها أولوية بالنسبة لفرنسا، لافتاً إلى أن بلاده ستواصل دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». وركز دي ريفيير في كلمته بمجلس الأمن على الوضع الأمني بقوله إن باريس ترحب بالتقدم الذي جرى إحرازه في ضوء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار للعام 2020، برعاية اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5»، مع تعهد الجهات الأمنية الليبية بإعادة توحيد الجيش الليبي وضمان إجراء انتخابات آمنة، معتبرًا أن ذلك أمراً «يجلب الأمل».

كما أشاد اجتماع اللجنة العسكرية في طرابلس، والزيارات التي قام بها رئيسا الأركان إلى طرابلس وبنغازي، ومبادرتهما لتشكيل قوة عسكرية مشتركة، معتبراً أن ذلك «يبعث برسالة قوية لليبيا موحدة وذات سيادة ومستقرة».

ودعا ممثل فرنسا إلى ضرورة أن تترافق هذه العملية مع نزع سلاح الميليشيات وتسريحها وإعادة دمجها، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، حيث تشيد فرنسا بتشكيل لجان اتصال مع تشاد والنيجر والسودان من أجل سحب المرتزقة الأفارقة. وشدد المندوب الفرنسي على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وشاملة وذات مصداقية وشفافة في جميع أنحاء البلاد، وضرورة «أن تكون الحملة الانتخابية خالية من الفساد والترهيب وأن تضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين».

وطالبت باريس مجلسي النواب والدولة في هذا الصدد بتحمل المسؤولية، وإنجاز هذه المهمة، مؤكدة دعمها الكامل لجهود باتيلي ومبادرته لإنشاء فريق شامل رفيع المستوى للإشراف على تنظيم الانتخابات.

وفيما يخص الوضع الأمني، قال باتيلي داخل مجلس الأمن إن انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا «يجب أن يجرى بطريقة منسقة ومتسقة ومتتالية وذلك بضمان أن لا يصبح شوكة في ظهر الوضع الأمني في بلدانهم».

وتابع: «هذه العملية يجب أن تساهم في مكافحة الإرهاب وكذلك التنقيب غير القانوني بحثاً عن الذهب، والاتجار في البشر والمخدرات ومختلف أشكال الإجرام التي تؤثر في المناطق الحدودية».

اجتماعات توحيد الجيش مستمرة

إلى ذلك، التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد. وقدم الحداد إحاطة للمنفي بصفة الأخير القائد الأعلى للقوات التابعة للحكومة الموقتة، وذلك حول زيارات الحداد الأخيرة لمدينة بنغازي والتي ركزت على خطوات توحيد المؤسسة العسكرية. كما تطرق اجتماع المنفي- الحداد إلى مستجدات الوضع العسكري بشكل عام في كامل أنحاء الوطن.

والخميس الماضي، عقد الاجتماع التقابلي الثالث في بنغازي، برئاسة الحداد، ورئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وحضور رؤساء الأركان النوعية والإدارات والهيئات العسكرية، وفق بيان صادر عن القيادة العامة.

وجرى النقاش بين معسكري الشرق والغرب حول استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، وإشكالية الأرقام العسكرية ووضع خريجي الكليات العسكرية، فضلاً عن خطوات توحيد رواتب أعضاء المؤسسة العسكرية، وآليات تشكيل قوة عسكرية مشتركة وتحديد أعمالها، وآليات دعم وتسهيل عمل لجنة «5 + 5».