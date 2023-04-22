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بالصور.. صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء وسط إجراءات أمنية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 01:33 مساء
بالصور.. صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء وسط إجراءات أمنية
صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، 22 أبريل 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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أدى آلاف الليبيين، اليوم السبت، صلاة عيد الفطر المبارك وسط إجراءات احترازية أمنية في ميدان الشهداء، وسط العاصمة طرابلس، وهو ما تزامن مع خلاف حول ثبوت رؤية هلال العيد من عدمها، أثار انقساما غير مسبوق بين الليبيين بشأن تحديد أول أيام العيد.

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية أمن طرابلس جانبا من عمل الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس وإدارة إنفاذ القانون بالادارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي وجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق والأجهزة الأمنية الأخرى في تأمين ميدان الشهداء.

الدبيبة يؤدي صلاة العيد في مصراتة
من جهته، أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم، في مسجد الغلبان بمنطقة رأس التوتة بمصراتة.

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يأتي ذلك مع انقسام بين كل من الهيئة العامة للأوقاف ودار الافتاء حول موعد العيد، ففي حين قالت الأولى إن أمس الجمعة هو أول أيام العيد، أعلنت دار الإفتاء أن اليوم السبت، هو أول أيام العيد، وأن أمس هو المتمم لشهر رمضان. وأدت مدن ليبية أمس صلاة عيد الفطر المبارك، وخرج مواطنون في بنغازي والعزيزية وسرت والمرج وعين زارة إلى المساجد والساحات لأداء صلاة العيد.

انتشار أمني في صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، 22 أبريل 2023. (مديرية أمن طرابلس)
انتشار أمني في صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، 22 أبريل 2023. (مديرية أمن طرابلس)
انتشار أمني في صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، 22 أبريل 2023. (مديرية أمن طرابلس)
انتشار أمني في صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، 22 أبريل 2023. (مديرية أمن طرابلس)
صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، 22 أبريل 2023. (مديرية أمن طرابلس)
صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، 22 أبريل 2023. (مديرية أمن طرابلس)
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