«الأرصاد» تحذر من رياح على ساحل درنة إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط (خاص)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من درنة إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً.

• الرياح شمالية شرقية وتكون بحرية نهار اليوم على ساحل سرت تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.25 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر 17 درجة مئوية.