«الأرصاد»: طقس معتدل على الشمال الغربي وسماء قليلة السحب على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقسا معتدلا على مناطق الشمال الغربي، اليوم السبت 22 إبريل 2023.

كما توقع المركز في نشرة الأرصاد الجوية الصادرة اليوم السبت، أن تبقى الأجواء متقلبة اليوم على مناطق الشمال الشرقى، وسماء قليلة السحب على أغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما تسبب فى إثارة الأتربة على بعض الأماكن.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (19-25) درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي، حتى مرتفعات الجبل الأخضر، تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (25- 32) درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة إ السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (32- 37) درجة مئوية وتسجل تراجعا يوم الغد على غدامس والحمادة- وهون.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط اليوم على الواحات مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-37) درجة مئوية.