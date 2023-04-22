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الدبيبة يصلي العيد في مسجد الغلبان بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 09:06 صباحا
الدبيبة يصلي العيد في مسجد الغلبان بمصراتة
الدبيبة يصلي العيد في مسجد الغلبان بمصراتة. (صورة مثبتة من فيديو)
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أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم في مسجد الغلبان بمنطقة رأس التوتة بمصراتة.

يأتي ذلك مع انقسام بين كل من الهيئة العامة للأوقاف ودار الافتاء حول موعد العيد، ففي حين قالت الأولى إن أمس الجمعة هو أول أيام العيد، أعلنت دار الإفتاء أن اليوم السبت هو أول أيام العيد، وأن أمس هو المتمم لشهر رمضان.

ومساء الخميس، قال الدبيبة، إن «الجمعة متمم لرمضان»، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء في طرابلس عن تعذر رؤية هلال شهر شوال.

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وغرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «بعد تعذر رؤية هلال العيد فإن الجمعة متمم لرمضان؛ لنستقبل بعدها عيد الفطر، ونودع الشهر الفضيل وكلنا رجاء بأن نكون من المرحومين المقبولين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله صيامكم».

انقسام غير مسبوق بشأن تحديد أول أيام العيد
وأثار الخلاف حول ثبوت رؤية هلال العيد من عدمها انقساما غير مسبوق بين الليبيين بشأن تحديد أول أيام العيد.

وأدت أغلب المدن الليبية أمس صلاة عيد الفطر المبارك، وخرج مواطنون في بنغازي والعزيزية وسرت والمرج وعين زارة إلى المساجد والساحات لأداء صلاة العيد.

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