مديرية أمن طرابلس: استيقاف سيارة مسروقة بقوة السلاح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس استيقاف سيارة مسروقة بقوة السلاح ومطلوبة لمركز شرطة الفرناج منذ عامين.

وقالت المديرية في بيان اليوم الجمعة إن أعضاء وحدة المهام الخاصة تمكنوا من ضبط سيارة النوع «هونداي أزيرا» اللون أصفر بدون لوحات ودون وثائق.

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السيارة مسروقة في العام 2021

وأضاف البيان أنه «بالتواصل مع غرفة السيطرة تبين ان المركبة لونها أسود مبلغ عنها مسروقة بقوة السلاح ومطلوبة لمركز شرطة الفرناج في 31 مايو 2021». وجرى ضبط السيارة وإحالتها رفقة السائق للمركز المختص.

السيارة المسروقة بعد استيقافها، 21 أبريل 2023. (مديرية أمن طرابلس)