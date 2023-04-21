السفير الفرنسي يوجه تهنئة لليبيين بالعيد

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، اليوم الجمعة، الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يتمنى لكم السفير مصطفى مهراج وفريق السفارة الفرنسية عيد فطر مبارك.. وكل عام وأنتم بخير»

انقسام حول هلال شوال

وأدّى ليبيون في بعض المدن صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، مع انقسام بين كل من الهيئة العامة للأوقاف ودار الافتاء حول موعد العيد، ففي حين قالت الأولى إن الجمعة هو أول أيام العيد، أعلنت دار الإفتاء أن غدًا السبت هو أول أيام العيد، وأن اليوم هو المتمم لشهر رمضان.

ويقول مراسل «بوابة الوسط» في العاصمة طرابلس إن طرابلس المركز خلت من مظاهر العيد، غير أن أحياء أخرى في ضواحي العاصمة احتفل سكانها بأول أيام العيد، وأدوا الصلاة في المساجد والساحات العامة وظهر ميدان الشهداء في قلب العاصمة وهو المكان التقليدي الذي تقام فيه صلاة العيد خاليًا، ولم يوجد فيه سوى أشخاص لا يُعدون على أصابع اليد الواحدة.