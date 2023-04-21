السفارة الأميركية تهنئ الليبيين بعيد الفطر المبارك

القاهرة - بوابة الوسط

هنأت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك.

وقالت السفارة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «بالنيابة عن سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، نتمنى لجميع المسلمين في ليبيا وحول العالم عيد فطر سعيد»، وأضافت السفارة الأميركية «تجمع هذه المناسبة الخاصة المجتمعات معًا للاحتفال بالقيم العالمية للتعاطف والتسامح».

عيد أم متمم لرمضان؟

وأدّى ليبيون في بعض المدن صلاة عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، مع انقسام بين كل من الهيئة العامة للأوقاف ودار الافتاء حول موعد العيد، ففي حين قالت الأولى إن الجمعة هو أول أيام العيد، أعلنت دار الإفتاء أن غدًا السبت هو أول أيام العيد، وأن اليوم هو المتمم لشهر رمضان.

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ويقول مراسل «بوابة الوسط» في العاصمة طرابلس إن طرابلس المركز خلت من مظاهر العيد، غير أن أحياء أخرى في ضواحي العاصمة احتفل سكانها بأول أيام العيد، وأدوا الصلاة في المساجد والساحات العامة وظهر ميدان الشهداء في قلب العاصمة وهو المكان التقليدي الذي تقام فيه صلاة العيد خاليًا، ولم يوجد فيه سوى أشخاص لا يُعدون على أصابع اليد الواحدة.