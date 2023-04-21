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«المركزي» بنغازي يعلن ضخ 4.6 مليار دينار في مصارف المنطقة الشرقية بالربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 07:15 مساء
«المركزي» بنغازي يعلن ضخ 4.6 مليار دينار في مصارف المنطقة الشرقية بالربع الأول
شعار مصرف ليبيا المركزي في بنغازي. (الصفحة الرسمية للمصرف)
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أعلن المصرف المركزي في بنغازي نقل سيولة نقدية بما لا يقل عن 4.6 مليار دينار للمصارف التجارية العاملة بالمنطقة الشرقية وذلك في الفترة من شهر يناير حتى شهر أبريل 2023.

وأشار المصرف في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الخميس إلى أن نقل السيولة جاء بعد عمل مشترك بين مصرف ليبيا المركزي بنغازي وطرابلس، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف ازمة السيولة على كاهل المواطن.

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المركزي بنغازي: إعادة الثقة تدريجياً بين المواطن والقطاع المصرفي
وبين المصرف المركزي في بنغازي أن «هذه الجهود قد ساهمت بشكل ملحوظ في الرفع من مستوى خدمات الدفع الإلكتروني عن طريق آلات السحب الذاتي وعن طريق نقاط البيع وكذالك إزالة أغلب القيود الموضوعة على قبول الصكوك وعمل المقاصة بشكل اعتيادي».

وطمأن المصرف المواطن إلى أن «هذه الجهود ستكون مستمرة طوال الفترة المقبلة للتخفيف من أزمة السيولة النقدية وإعادة الثقة تدريجياً بين المواطن والقطاع المصرفي».

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