توزيع ألعاب وهدايا على الأطفال المرضى في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وزع عدد من العناصر الطبية والفنية بقسم القلب بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت، اليوم الجمعة، ألعابًا وهدايا على الأطفال المرضى بالمستشفى.

وجرى توزيع الهدايا والألعاب لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بهدف إدخال البهجة والفرح والسرور على الأطفال.

ونظّم المعايدة قسم القلب بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت، بهدف تخفيف وطأة المرض على الأطفال.

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تركيب جهاز أشعة حديث للمرضى بالمستشفى

إلى ذلك، جرى تركيب جهاز أشعة حديث «C.ARM» مقدم من وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، بغرفة العمليات الرئيسية بالمستشفى.

والجهاز خاص بالمرضى الذين تجري لهم عمليات جراحية في العظام داخل غرفة العمليات الرئيسية في جميع التخصصات الطبيبة.

وقال مصدر طبي بالمستشفى لـ«بوابة الوسط»، إن الجهاز الجديد خاص بتصوير أشعة «X Ray»

من توزيع هدايا على الأطفال المرضى بمستشفى بن سينا في سرت، 21 أبريل 2023. (بوابة الوسط)

من توزيع هدايا على الأطفال المرضى بمستشفى بن سينا في سرت، 21 أبريل 2023. (بوابة الوسط)

من توزيع هدايا على الأطفال المرضى بمستشفى بن سينا في سرت، 21 أبريل 2023. (بوابة الوسط)