  • Alwasat News
Atwasat

توزيع ألعاب وهدايا على الأطفال المرضى في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 21 أبريل 2023, 06:14 مساء
توزيع ألعاب وهدايا على الأطفال المرضى في سرت
من توزيع هدايا على الأطفال المرضى بمستشفى بن سينا في سرت، 21 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
alwasat radio

وزع عدد من العناصر الطبية والفنية بقسم القلب بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت، اليوم الجمعة، ألعابًا وهدايا على الأطفال المرضى بالمستشفى.

وجرى توزيع الهدايا والألعاب لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بهدف إدخال البهجة والفرح والسرور على الأطفال.

ونظّم المعايدة قسم القلب بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت، بهدف تخفيف وطأة المرض على الأطفال.

إجراء 20 عملية تركيب مفاصل في سرت
- ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
- «معيدين ولّا صايمين؟».. سؤال يعكر أجواء احتفال الليبيين بعيد الفطر بسبب «خلاف الرؤية» (صور)

تركيب جهاز أشعة حديث للمرضى بالمستشفى
إلى ذلك، جرى تركيب جهاز أشعة حديث «C.ARM» مقدم من وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، بغرفة العمليات الرئيسية بالمستشفى.

والجهاز خاص بالمرضى الذين تجري لهم عمليات جراحية في العظام داخل غرفة العمليات الرئيسية في جميع التخصصات الطبيبة.

وقال مصدر طبي بالمستشفى لـ«بوابة الوسط»، إن الجهاز الجديد خاص بتصوير أشعة «X Ray»

من توزيع هدايا على الأطفال المرضى بمستشفى بن سينا في سرت، 21 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
من توزيع هدايا على الأطفال المرضى بمستشفى بن سينا في سرت، 21 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
من توزيع هدايا على الأطفال المرضى بمستشفى بن سينا في سرت، 21 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
من توزيع هدايا على الأطفال المرضى بمستشفى بن سينا في سرت، 21 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
من توزيع هدايا على الأطفال المرضى بمستشفى بن سينا في سرت، 21 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
من توزيع هدايا على الأطفال المرضى بمستشفى بن سينا في سرت، 21 أبريل 2023. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنشيلوتي يتذمر من جدول المباريات المزدحم

أنشيلوتي يتذمر من جدول المباريات المزدحم
صندوق الثروة النروجي يحقق 84 مليار دولار في الفصل الأول من 2023

صندوق الثروة النروجي يحقق 84 مليار دولار في الفصل الأول من 2023
أجواء البهجة تسيطر على شوارع الدول العربية.. والسودانيون يستقبلون عيد الفطر وسط دوي الانفجارات

أجواء البهجة تسيطر على شوارع الدول العربية.. والسودانيون يستقبلون عيد الفطر وسط ...
«الصحة العالمية»: أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في اشتباكات السودان

«الصحة العالمية»: أكثر من 400 قتيل و3500 جريح في اشتباكات السودان
«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال

«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال
«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها

«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة
مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي

مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي
كاريكاتير خيري - تباعد اجتماعي!

كاريكاتير خيري - تباعد اجتماعي!
كاريكاتير حليم - مبروك عليكم العيد

كاريكاتير حليم - مبروك عليكم العيد
باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي الأممية لإجراء الانتخابات

باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي ...
تطور جديد.. يوفينتوس يستعيد نقاطه ويشعل صراع التأهل للأبطال

تطور جديد.. يوفينتوس يستعيد نقاطه ويشعل صراع التأهل للأبطال
كاريكاتير خيري - الأزمة في السودان

كاريكاتير خيري - الأزمة في السودان
القيادة العامة تنفي انحيازها لطرف ضد الآخر في السودان.. وتؤكد استعدادها لـ«الوساطة»

القيادة العامة تنفي انحيازها لطرف ضد الآخر في السودان.. وتؤكد استعدادها ...
محامون يتقدمون بطعن ضد تعديل اتفاقية 2008 بين مؤسسة النفط و«إيني»

محامون يتقدمون بطعن ضد تعديل اتفاقية 2008 بين مؤسسة النفط و«إيني»
إحباط عمليتي تهريب وقود وضبط شاحنات ومصادرة 140 ألف لتر من الديزل في مصراتة

إحباط عمليتي تهريب وقود وضبط شاحنات ومصادرة 140 ألف لتر من الديزل في مصراتة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 18): مقلب الحلاق

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 18): مقلب الحلاق
اندلاع النيران في مطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية بالسودان (شاهد)

اندلاع النيران في مطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية بالسودان (شاهد)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحديد المباني المخالفة بحرم السكة الحديد بالخمس تمهيدا لإزالتها
تحديد المباني المخالفة بحرم السكة الحديد بالخمس تمهيدا لإزالتها
بما فيها ليبيا.. تقرير أميركي يرصد مخاوف «جيران السودان» من تحديات عبر الحدود
بما فيها ليبيا.. تقرير أميركي يرصد مخاوف «جيران السودان» من ...
«سي إن إن»: «فاغنر» تسلح قوات الدعم السريع السودانية عبر قواعدها في ليبيا
«سي إن إن»: «فاغنر» تسلح قوات الدعم السريع السودانية عبر قواعدها ...
مكتب أوقاف نالوت يغير مكان صلاة العيد غدا بسبب الطقس
مكتب أوقاف نالوت يغير مكان صلاة العيد غدا بسبب الطقس
توزيع ألعاب وهدايا على الأطفال المرضى في سرت
توزيع ألعاب وهدايا على الأطفال المرضى في سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل...
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
المزيد
مهلة لإخلاء عمارتين وتسليمهما لشركة التطوير للاستثمار الصناعي
مهلة لإخلاء عمارتين وتسليمهما لشركة التطوير للاستثمار ......
«المركزي» بنغازي يعلن ضخ 4.6 مليار دينار في مصارف المنطقة الشرقية بالربع الأول
«المركزي» بنغازي يعلن ضخ 4.6 مليار دينار في مصارف المنطقة ......
وفاة سيدة دهساً في عين زارة
وفاة سيدة دهساً في عين زارة...
توزيع ألعاب وهدايا على الأطفال المرضى في سرت
توزيع ألعاب وهدايا على الأطفال المرضى في سرت...
مكتب أوقاف نالوت يغير مكان صلاة العيد غدا بسبب الطقس
مكتب أوقاف نالوت يغير مكان صلاة العيد غدا بسبب الطقس...
المزيد