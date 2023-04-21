مكتب أوقاف نالوت يغير مكان صلاة العيد غدا بسبب الطقس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في نالوت، اليوم الجمعة، تغيير مكان إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، غدًا السبت بسبب برودة الطقس.

وقال المكتب في بيان مقتضب، إن صلاة عيد الفطر ستُقام في المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة عند الساعة السابعة وعشرين دقيقة صباحًا.

وأرجع البيان السبب في ذلك إلى برودة الطقس في الفترة الصباحية، واستمرار التقلبات الجوية، واحتمال سقوط الأمطار كما تفيد النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية.

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خلاف حول رؤية الهلال

وأدى ليبيون في بعض المدن صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، مع انقسام بين كل من الهيئة العامة للأوقاف ودار الإفتاء حول موعد العيد، ففي حين قالت الأولى إن الجمعة هو أول أيام العيد، أعلنت دار الإفتاء أن غدًا السبت هو أول أيام العيد، وأن اليوم هو المتمم لشهر رمضان.

وخرج مواطنون في بنغازي والعزيزية وسرت والمرج وعين زارة إلى المساجد والساحات لأداء صلاة العيد اليوم الجمعة.

ومساء أمس، أدلى عدد من المواطنين في بلديات مصراتة وأجدابيا والجفرة بشهاداتهم حول رؤية هلال شهر شوال أمام القضاء، بما يشير إلى أن اليوم هو أول أيام العيد. وأفاد مراسل «الوسط» في مصراتة بأن مواطنين من المدينة أدلوا بشهاداتهم حول رؤية هلال شهر شوال في محكمتي مصراتة المدينة وطمينة لشهادة رؤية هلال شوال. كما مثل مواطن آخر أمام محكمة مسلاته الجزئية لإثبات رؤية هلال شوال.