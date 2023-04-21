«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة إلى قوية على الساحل من شحات إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من شحات إلى درنة تصل سرعتها ما بين 25 و30 عقدة.

وأوضح المركز في نشرته البحرية اليوم الجمعة، أن صلاحية التحذير تبدأ من التاسعة بالتوقيت العالمي صباح اليوم الجمعة حتى الثانية عشرة غدا السبت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء مغطاة جزيئا بالسحب تتكاثر أحيانا.

- الرياح شمالية شرقية وتكون جنوبية شرقية إلى بحرية على سرت تتراوح سرعتها مـا بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و2.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر 17 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

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