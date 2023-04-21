المكتب الإعلامي لبلدية زلطن: السبت عيد الفطر امتثالًا لولي الأمر

القاهرة - بوابة الوسط

قال المكتب الإعلامي لبلدية زلطن إنها ستحتفل غدا السبت بأول أيام عيد الفطر المبارك، امتثالا لموقف «ولي الأمر المتمثل في رئيس حكومة الوحدة الوطنية وسيكون يوم الجمعة متمم لصيام شهر رمضان».

وأضاف المكتب في بيان إن هذا القرار مبرره تبعيتها لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مضيفا: «مكتب أوقاف زلطن يتبع اوقاف حكومة الوحدة الوطنية وكل هذه الجهات لم يأتي منها اي بيان يفيد بحصول اي تغيير فيما اعلنت عنه الصفحة الرسمية للحكومة حتى الساعة الرابعة صباحا».

بلدية زلطن: لا إيضاح من الجهات القضائية يوحي بأن العيد الجمعة

وأشارت البلدية إلى عدم وجود أي ايضاح من اي جهة قضائية او غيرها بخلاف ذلك.

- خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف

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يأتي ذلك في وقت احتفل فيه عدد من المدن والمناطق بعيد الفطر اليوم الجمعة، فيما أعلنت حكومة الدبيبة أن السبت هو أول أيام العيد.

وأثار الخلاف حول ثبوت رؤية هلال العيد من عدمها انقساما غير مسبوق بين الليبيين بشأن تحديد أول أيام العيد.

وفيما أعلنت الهيئة العامة للاوقاف أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، خالفتها دار الإفتاء بطرابلس معلنة أن الجمعة هم المتمم لشهر رمضان، وأن السبت أول أيام عيد الفطر، مما أدى إلى انقسام البلاد، إذ يحتفل جانب من الليبيين بالعيد اليوم، بينما ينتظر آخرون إلى الغد.