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وزيرة العدل بحكومة الدبيبة تشرف على الإفراج عن 1057 سجينا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 09:50 صباحا
وزيرة العدل بحكومة الدبيبة تشرف على الإفراج عن 1057 سجينا (صور)
جانب من الإفراج عن سجناء بحضور وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، حليمة عبدالرحمن، 20 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)
alwasat radio

أشرفت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن على الإفراج عن 1057 محكوما عليهم من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة من مختلف المناطق، مساء أمس الخميس.

وقالت الوزيرة إن وزارة العدل لا تدخر جهدا في العمل على رعاية مصالح النزلاء وحفظ حقوقهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم، معتبرة أن مبادرة العفو عن بعض السجناء وفق شروط محددة «تسهم في توطيد جسور المصالحة ودعم التوافق الاجتماعي والوطني»، حسبما ذكرت منصة «حكومتنا».

العفو عن السجناء تنفيذ لقرار المجلس الأعلى للقضاء
وأمس، أعلنت النيابة العامة العفو عن 1057 سجينا تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 55 لسنة 2023 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة لبعض الفئات من السجناء.

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وقالت النيابة في بيان إن دراسة الملفات القضائية للسجناء أوكلت إلى أعضاء قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية وترشيدها بمعاونة نظرائهم في مكاتب المحامين العامين.

شروط محددة للعفو عن السجناء
وفي 9 أبريل الجاري، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضى بها على عدد من السجناء، المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم عدد من الشروط والضوابط.

وأوضح المجلس أن من بين هذه الشروط: أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل ويكتفي بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوز عمره الستين سنة ميلادية.

جانب من الإفراج عن سجناء بحضور وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، حليمة عبدالرحمن، 20 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من الإفراج عن سجناء بحضور وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، حليمة عبدالرحمن، 20 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من الإفراج عن سجناء بحضور وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، حليمة عبدالرحمن، 20 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من الإفراج عن سجناء بحضور وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، حليمة عبدالرحمن، 20 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من الإفراج عن سجناء بحضور وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، حليمة عبدالرحمن، 20 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من الإفراج عن سجناء بحضور وزيرة العدل في حكومة الدبيبة، حليمة عبدالرحمن، 20 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)
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