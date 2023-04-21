بلدية العزيزية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس التسييري لبلدية العزيزية جنوب غرب العاصمة طرابلس، مساء الخميس، «أن يوم غدا الجمعة اول ايام عيد الفطر المبارك» وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

ونوه المجلس التسييري لبلدية العزيزية بأن صلاة العيد ستقام بالساحات التي جرى تحديدها من قبل مكتب أوقاف العزيزية، مهنأ المواطنين بقدوم عيد الفطر.

- مواطنون في مصراتة وأجدابيا والجفرة يدلون بشاهداتهم حول رؤية هلال شوال أمام القضاء

- خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف

خلاف بين الإفتاء والأوقاف حول رؤية هلال شوال

يأتي ذلك إثر خلاف بين دار الإفتاء والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية حول رؤية هلال شهر شوال، بعدما أعلنت دار الإفتاء أن الجمعة متمم لشهر رمضان وأعلنت الأوقاف أن الجمعة أول أيام عيد الفطر.

وبينما أكدت دار الإفتاء في بيان عدم ثبوت هلال شهر شوال، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف أن اللجنة العليا للإفتاء التابعة لها افادت برؤيتة.

وعقب الخلاف بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف، توجه عدد من المواطنين في بلديات مصراتة وأجدابيا والجفرة، مساء الخميس، إلى القضاء للإداء بشهاداتهم حول رؤية هلال شهر شوال.