القبض على شخصين أحدهما متلبس بحيازة أغنام مسروقة في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء وحدة التحري والقبض التابعين لمركز شرطة العلالقة بمديرية أمن صبراتة من القبض على شخصين أحدهما متلبس بحيازة أغنام مسروقه داخل أحد الأسواق الشعبية، بحسب وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الخميس، إن المتهم الأول أفاد خلال الاستدلال معه بأنه قد اشترى الأغنام من أحد العمال الوافدين من أحد المزارع جنوب مدينة صبراتة.

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القبض على وافد باع أغنام مزرعة يعمل بها في صبراتة

وأضافت الوزارة أن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة العلالقة تمكنوا أيضا من إلقاء القبض على الوافد الذي قام ببيع الأغنام.

أوضحت الوزارة أن الوافد تبين بأنه يعمل بذات المزرعة التي سرقت منها الاغنام؛ مؤكدة استرجاع الأغنام المسروقة؛ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهما.