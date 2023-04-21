في العدد المزدوج 387-388: تداعيات حرب السودان.. ونشاط مشبوه لمنظمات أجنبية في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

قبل ساعات من عيد الفطر المبارك صدر العدد المزدوج 387ـ 388 من جريدة «الوسط». وفي صدر الصفحة الأولى موضوع رئيسي يلملم حصاد الأحداث في ليبيا ومآلاتها المستقبلية وعنوانه «التوطين وتداعيات الحرب في السودان يهددان الجنوب». ويرصد وقوع فزان بين مطرقة التوطين وسنديان المرتزقة والفارّين من نار الحرب في السودان.

صراع السودان وأزمة المجتمع المدني وإحاطة باتيلي

وفي الصفحة الثالثة ونقرأ فيها موضوعين أحدهما بعنوان «صراع السودان المسلح يزيد المخاوف الأمنية في ليبيا».

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ونقرأ في الصفحة الرابعة موضوعًا بخصوص المصالحة بعنوان «الإنصاف والمصالحة تجربة مغربية ناجحة.. هل تناسب الليبيين؟» وذلك بعد عرض وزارة خارجية المغرب تطبيقها خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي.

ونطالع في الصفحة نفسها موضوعًا حول بيان لمنظمات ليبية أهلية وجاء بعنوان «مطالب بإيقاف (آرا باتشي) الإيطالية ومراجعة أنشطتها في ليبيا».

وفي الصفحة الخامسة نقرأ عرضًا لأبرز ما جاء في الإحاطة الجديدة التي قدمها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشان ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي وجاء بعنوان «ياتيلي: مبادرتنا تهدف لإجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام».

وفي الصفحة نفسها نطالع موضوعًا بعنوان «صحيفة ترصد النفوذ الروسي في إفريقيا: مرتزقة (فاغنر) يولون وجوههم شطر ساحل العاج».

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ومن المحلي إلى العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات يتصدرها موضوع بعنوان «بوتين وزيلينسكي على خطوط التماس في شرق أوكرانيا».

أما الصفحة السابعة فتتصدرها متابعة موسعة للاشتباكات الدامية في السودان وجاءت بعنوان «هل ينزلق السودان نحو حرب أهلية طويلة بعد النزاع بين طرفي المكوّن العسكري؟».

مصداقية بيانات مصرف ليبيا المركزي

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريرًا حول بيانات مصرف ليبيا المركزي وجاء بعنوان «شكوك تلاحق بيانات المركزي حول الإيراد والإنفاق».

أما الصفحة التاسعة فيتصدرها موضوع عنوانه «إهدار الطعام في ليبيا.. الاستيراد 60% من الاحتياجات الغذائية والفاقد أطنان».

قصيدة النثر وجدل الشرعية

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونقرأ في صدر الصفحة الثانية عشر الجزء الثاني من حوار «الوسط» مع الشاعر والمثقف الليبي الكبير مفتاح العماري وجاء بعناوين منها «تيار الشعر الحر محطة قصيرة مهدت لحركة قصيدة النثر التي لم يحسم جدل شرعيتها حتى الآن».

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وإلى صفحة الفن ونطالع فيها موضوعات وأخبارًا منها تحقيق يرصد واقع ومستقبل الدراما الليبية، وجاء تحت عنوان عريض «ممثلون ومخرجون وكتَّاب: أصبحنا أسرى المحاولات الفردية.. والدعاية سيطرت على المواهب».

الدوري الليبي يكسر صيام المباريات بعد العيد

وتحت عنوان «الدوري الليبي يكسر صيام المباريات بعد العيد» نطالع متابعة موسعة لعودة منافسات الدوري الممتاز في الصفحة الرابعة عشر.

ويتصدر الصفحة الخامسة عشر موضوع عن مصير المدير الفني لمنتخب ليبيا لكرة القدم وجاء بعنوان«بطاو ينتظر كلمة الفصل مع غينيا وبتسوانا».