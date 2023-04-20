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الحرس البلدي يضبط سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية في راس لانوف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 20 أبريل 2023, 10:49 مساء
الحرس البلدي يضبط سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية في راس لانوف
عناصر الحرس البلدي خلال تفتيش أحد المحال التجارية. (الإنترنت)
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ضبطت دورية تفتيش تابعة لجهاز الحرس البلدي فرع خليج السدرة، سلعًا وموادًا غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيش استهدفت المحال التجارية في راس لانوف.

وقال مصدر بجهاز الحرس البلدي لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن الدورية التابعة للجهاز صادرت كمية كبيرة من المواد الغذائية وسلع غير صالحة للاستخدام من بينها عصائر ومواد تنظيف.

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وأوضح المصدر أن دورية الحرس البلدي التفتيشية استهدفت محال بيع المواد الغذائية ومواد التنظيف في راس لانوف، مؤكدًا مخالفة عدد من أصحاب المحال التجارية، وضبط ومصادرة السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.

سلع ومواد غذائية صادرها الحرس البلدي. (الإنترنت)
سلع ومواد غذائية صادرها الحرس البلدي. (الإنترنت)
سلع ومواد غذائية صادرها الحرس البلدي. (الإنترنت)
سلع ومواد غذائية صادرها الحرس البلدي. (الإنترنت)
سلع ومواد غذائية صادرها الحرس البلدي. (الإنترنت)
سلع ومواد غذائية صادرها الحرس البلدي. (الإنترنت)
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