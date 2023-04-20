النيابة العامة تعلن العفو عن 1057 سجينًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة اليوم الخميس العفو عن 1057 سجينًا تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 55 لسنة 2023 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة لبعض الفئات من السجناء.

وقالت النيابة في بيان إن دراسة الملفات القضائية للسجناء أوكلت إلى أعضاء قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية وترشيدها بمعاونة نظرائهم في مكاتب المحامين العامين.

وأشار البيان إلى «تعيين النزلاء الذين تنطبق عليهم الضوابط المقررة في القواعد الحاكمة واتخاذ إجراءات تنفيذ مقتضى انطباق قرار العفو الخاص عليهم، وتوجيه الضابطة القضائية بمباشرة تنفيذ إجراء الإفراج عنهم».

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شروط العفو عن السجناء

وفي 9 أبريل الجاري، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على عدد من السجناء، المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم عدد من الشروط والضوابط.

وأوضح المجلس أن هذه الشروط هي: أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل ويكتفي بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنه الستين سنة ميلادية.

وبالنسبة للمحكوم عليهم بالمؤبد أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن.

- أن يكون المحكوم عليه قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة.

- ألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح