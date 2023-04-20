خلال لقاء زينينغا.. «الأعلى للأمازيغ» يطالب بإشراك كل الليبيين في أي مسار سياسي أو دستوري

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المجلس الأعلى للأمازيغ إلى إشراك كل أبناء الأمة الليبية في أي مسار سياسي أو دستوري.

جاء ذلك خلال لقاء وفد المجلس، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ريزيدون زينينغا، حيث ناقش الحضور مبادرة الممثل الخاص عبدالله باتيلي، مؤكدين دعمهم جهوده، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

مطالبة بمنح الحقوق الكاملة للأمازيغ

وأشارت البعثة الأممية، في بيان، إلى تشديد وفد المجلس الأعلى للأمازيغ على ضرورة منح الحقوق الكاملة للأمازيغ والمكونات الثقافية الأخرى، ومعالجة بواعث القلق بشأن توفير أرضية سياسية متكافئة بين كل الليبيين.

- أحزاب سياسية تتحدث مع زينينغا عن «أوجه قصور» في التعديل الدستوري

- زينينغا يبحث مع أعضاء بمجلس النواب مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات

- وفد من الطوارق يعرض على البعثة الأممية شواغلهم بشأن العملية السياسية

وتلقى زينينغا مقترحات من الوفد بشأن تمثيل الأمازيغ والمكونات الأخرى، وحقوق المرأة، والتدابير اللازم اتخاذها لتكريس التوجه نحو المواطنة المتساوية التي تعترف بجميع مكونات المجتمع الليبي وتستوعبها.