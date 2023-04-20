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القيادة العامة تنفي انحيازها لطرف ضد الآخر في السودان.. وتؤكد استعدادها لـ«الوساطة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 12:25 مساء
القيادة العامة تنفي انحيازها لطرف ضد الآخر في السودان.. وتؤكد استعدادها لـ«الوساطة»
المسماري وصورة لآثار المواجهات شرق العاصمة السودانية الخرطوم، 16 أبريل 2023، (ا ف ب)
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نفت القيادة العامة، اليوم الخميس، «نفيا قاطعا» تقديم الدعم لطرف ضد الآخر في السودان، مؤكدة دعمها استقرار دولة السودان وأمنها وسلامة شعبها العربي الأفريقي، مشيرة إلى استعدادها القيام بدور الوساطة لوقف القتال فورا، وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية.

ودعت القيادة العامة في بيان، إلى تشكيل لجنة وساطة مشتركة تضم أعضاء من جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي لبذل كل المساعي والجهود لوقف إطلاق النار فورا للوصول للتهدئة والخروج من هذه الأزمة بما يحافظ على أمن واستقرار وسلامة السودان.

وحضت القيادة على ضرورة «الوقف الفوري» للاقتتال بين الأشقاء في السودان، وأكدت أهمية توفير الظروف المناسبة للتهدئة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وانتهاز هذه الأيام المباركة بحلول عيد الفطر المبارك لوقف جميع الأعمال العسكرية؛ وذلك للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع بالبلاد عبر التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف بغية إيجاد الأرضية المشتركة للتوافق والخروج من الأزمة الحالية وتداعياتها محلية وإقليميا ودوليا.

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وشدد بيان القيادة العامة على وحدة واستقرار وتماسك السودان الشقيق، وجاء فيه إن «القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية توجه نداءها هذا لجميع الأشقاء بجارتنا السودان، والذي تربطنا معها روابط تاريخية ومصيرية مشتركة تدعونا جميعا إلى الوقوف إلى جانب وحدة واستقرار وعودة الأمن والأمان إلى أهلنا وأشقائنا في جمهورية السودان».

مقتل أكثر من 270 مدنيا في السودان
وتسببت المعارك الدائرة في السودان منذ السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع في مقتل أكثر من 270 مدنيا على ما أعلنت، الأربعاء، سفارات الدول الغربية في الخرطوم في بيان مشترك، محذرة من أن هذه ليست سوى «حصيلة موقتة».

وقالت البعثات الدبلوماسية الـ15، ومن بينها خصوصا سفارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج إن «الحصيلة مرتفعة» ويجب على طرفي القتال أن «يوقفا الأعمال العدائية فورا ودون شرط»، محذرين من أن المعارك الضارية المتواصلة تخللتها «هجمات تستهدف المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأحصت الأمم المتحدة، مساء الإثنين، ما يقرب من 200 قتيل وأكثر من 1800 جريح في حين يؤكد كل الأطباء أنها مجرد حصيلة موقتة لأن ساحة المعركة خطيرة ولم يجر بعد جمع عديد الجثث ولم يصل كثير من الجرحى لتلقي العلاج.

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