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السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 12:04 مساء
السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني أمام الدينار
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ارتفع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني إلى 4.92 دينار مقابل 4.91 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.76 دينار، وسعر اليورو عند 5.22 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.

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