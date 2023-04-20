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رئيس الكونغو: شرط لتنظيم انتخابات مقبولة من الجميع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 11:34 صباحا
رئيس الكونغو: شرط لتنظيم انتخابات مقبولة من الجميع في ليبيا
رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو إن الاتحاد الأفريقي يرى أن عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل شرط أساسي لتنظيم انتخابات ذات مصداقية في ليبيا، تقبل نتائجها جميع الأطراف.

وأشار إلى تكليفه بصفته رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا بمهمة تنظيم المؤتمر، الذي يأمل أن يعقد خلال العام الجاري، حسب مقابلة له مع جريدة «لوبينيون» الفرنسية أمس الأربعاء.

وانتقد نغيسو ما وصفه بـ«الأدوار المضطربة» لجهات دولية، لم يسمها، في أفريقيا، بعدما أدت «كارثة» التدخل العسكري في ليبيا إلى انعكاسات وخيمة على منطقة الساحل.

اجتماع مجلس السلم الأفريقي بشأن ليبيا
وتأتي تصريحات الرئيس الكونغولي بعد يومين من عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعا وزاريا حول المصالحة في ليبيا، أشاد خلالها المجلس باللجنة الأفريقية المختصة بالشأن الليبي، وأيضا بجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وأكد أهمية الجهود المنسقة والمتكاملة بين الجهات الفاعلة الداعمة لعملية السلام الليبية لتجنب الازدواجية.

- المنقوش تشارك بجلسة مجلس السلم الأفريقي عن المصالحة في ليبيا
- مجلس السلم الأفريقي يتحدث عن تقدم في مسار المصالحة الليبية

وجدد المجلس مطالبته بالانسحاب الفوري وغير المشروط من ليبيا لجميع القوات الأجنبية بما في ذلك المرتزقة تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020.

ومطلع العام الجاري، دشن المجلس الرئاسي الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في العاصمة طرابلس، بمشاركة ممثلين عن الأطراف الليبية وجهات عربية وإقليمية؛ تمهيدا لعقد مؤتمر المصالحة الشامل.

وفي التاسع من سبتمبر العام 2021، أعلن المجلس الرئاسي انطلاق مشروع المصالحة وهي المهمة الأولى التي كلف بها من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع في جنيف.

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