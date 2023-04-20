«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من سرت إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة مساء اليوم الخميس على الساحل من سرت إلى بنغازي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد أن الرؤية ستكون متوسطة أحيانا على الساحل من رأس اجدير إلى سرت بسبب الأتربة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة بالسحب مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل من زوارة إلى الخمس.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول صباح الغد إلى جنوبية على سرت تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة العالقة في الجو.