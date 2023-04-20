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محامون يتقدمون بطعن ضد تعديل اتفاقية 2008 بين مؤسسة النفط و«إيني»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 09:40 صباحا
محامون يتقدمون بطعن ضد تعديل اتفاقية 2008 بين مؤسسة النفط و«إيني»
بن قدارة يوقع مع رئيس شركة إيني» اتفاق الطاقة مع رئيس «إيني» في طرابلس، 28 يناير 2023، (حكومة الدبيبة)
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تقدم أربعة محامين بطعن أمام القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس ضد قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعديل اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج الموقعة في الأول من يناير العام 2008 بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية.

وقالت المحامية ثريا الطويبي إنها تقدمت بالطعن رفقة المحامين عبدالمجيد الميت وفؤاد الشهاوي ووليد بالرجب ضد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ووزير النفط والغاز محمد عون ومؤسسة النفط و«إيني»، حسب ما جاء على صفحتها الشخصية في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأرجعت الطويبي تقدمهم بالطعن إلى «مخالفة القرار للقوانين الليبية، وتخفيض حصة ليبيا من إنتاج المنطقة (د) ومنحها لشركة إيني»، مشيرة إلى أنها ستشرح الأسباب أكثر في منشور لاحق.

توقيع الاتفاق بين مؤسسة النفط و«إيني»
وفي 28 يناير الماضي، وقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط فرحات بن قدارة مع الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» كلاوديو ديسكالزي، اتفاق الطاقة الخاص بتفعيل اتفاقية العام 2008.

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ويشمل الاتفاق استثمار 8 مليارات دولار في قطاع النفط والغاز في ليبيا خلال ثلاث سنوات، خصوصا في حقلي الغاز «أ» و «هـ»، وفق بن قدارة الذي قال إن هذه الاستثمارات «لم يشهدها قطاع النفط الليبي لمدة تزيد على 25 عامًا».

أصوات رافضة للاتفاق
وأعرب البعض عن رفضهم للاتفاق، وعلى رأسهم وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون، الذي اعتبره «غير قانوني ويفتقد للندية، ويعد تفريطا في ثروة ومكتسبات الدولة الليبية»، مشيرة إلى «تعديل العقود» التي سبق الاتفاق عليها خلال العام 2008.

وأوضح أن «الاتفاق مع الشركة الإيطالية كان ينص على أن تكون حصتهم 40% ويجري تخفيضها إلى 30% بعد 10 سنوات، وجرى اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة»، وتساءل: «حصتهم المقررة كانت 30% كيف تصبح 37% حسب الاتفاق الجديد».

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