«الداخلية» تعلن ضبط المعتدي على شرطي مرور في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط شخص اعتدى على شرطي مرور تابع لمديرية أمن طرابلس مساء اليوم الأربعاء أثناء تأدية مهام عمله بجزيرة الميناء في طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المعتدي عقب إلقاء القبض عليه، داعيةً المواطنين إلي ضرورة التعاون وتقدير مهام رجال الشرطة الذين يعملون على حفظ الأمن وسلامة المواطن.

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يقوم بالاعتداء على شرطي مرور تابع لمديرية أمن طرابلس.