شاهد «اقتصاد بلس»: تمور ليبيا.. وفرة في الإنتاج ومخاوف من الكساد

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، الضوء على وفرة إنتاج التمور في ليبيا وسط مخاوف من الكساد.

واستبق تجار ومزارعو في ودان شهر رمضان، بنصب خيامهم على قارعة الطريق العام في اتجاهين، لتسويق منتجاتهم، التي تتضمن كافة الأنواع منها النغيات والخضراي والمقماق والصعيدي، إضافة إلى معجون التمور بنكهاته وتركيباته المتنوعة.

كما أشار البرنامج إلى إعلان مكتب النائب العام حبس 38 تاجرًا بتهم بيع لحوم فاسدة، بعد ضبط 1787 كيلوغرامًا من اللحوم الفاسدة خلال حملات تفتيشية على محال الجزارة في مدينة الخمس.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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