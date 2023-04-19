شاهد في «هنا ليبيا»: «دار الخزين».. ذاكرة إرث منسي من تاريخ ليبيا الشعبي

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، الضوء على ذاكرة الإرث المنسي من تاريخ ليبيا الشعبي، من خلال معرض «دار الخزين»، الذي يتضمن مقتنيات قديمة ومصنوعات تُشكِّل في مجملها تاريخ البلد لعدة عقود.

كما واصل البرنامج رصد أجواء شهر رمضان في العديد من المناطق الليبية، من بينها فعاليات وأجواء الخيمة الرمضانية التي أقامتها شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز البريقة، ومائدة الرحمن التي أقامها مجمع الكليات الطبية في طبرق، ومسابقة أفضل طبق شعبي في سبها، برعاية جمعية البيت الأصيل للفنون والتراث.

وتنقلت كاميرا البرنامج في العديد من المدن والمناطق الليبية منذ بداية شهر رمضان المبارك، لرصد الأجواء الخاصة بكل منطقة، والفعاليات الرمضانية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع