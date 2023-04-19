الحويج يبحث إنشاء منطقة حرة في زلطن

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الأربعاء، آلية تفعيل مراقبة الاقتصاد والتجارة ببلدية زلطن، والخطوات المتخذة من حكومة الوحدة بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية، وإمكانية تنفيذ المنطقة الحرة وآلية تطوير البنية التحتية بالبلدية وتحسين مستوى الخدمات.

جاء ذلك خلال لقائه مجلس الحكماء والأعيان ببلدية زلطن، في إطار متابعة الوضع الاقتصادي وإمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأكد الحويج أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تسهم في دعم قطاع الزراعة وتوطين الصناعة وإقامة مشاريع استثمارية تحقق التنمية المكانية وخلق فرص عمل كبيرة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات تنفيذية بشأن تنفيذ المنطقة الحرة ودعم قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات الاختصاص.

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي مجلس الحكماء والأعيان ببلدية زلطن، الأربعاء 19 أبريل 2023 (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي مجلس الحكماء والأعيان ببلدية زلطن، الأربعاء 19 أبريل 2023 (وزارة الاقتصاد)