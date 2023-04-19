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وصول قطع غيار لوحدتين بمحطة شمال بنغازي ولوحة تحكم إلى محطة الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 08:08 مساء
وصول قطع غيار لوحدتين بمحطة شمال بنغازي ولوحة تحكم إلى محطة الخمس
قطعع غيار ومعدات وصلت لمخازن شركة الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)
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أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، وصول شحنة من قطع الغيار لوحدتي توليد بمحطة كهرباء شمال بنغازي، ولوحة تحكم إلى ميناء الخمس، من مخازن الشركة الرئيسية وميناء طرابلس البحري.

وأوضحت الشركة أن وصول هذه الشحنات إلى المحطتين يأتي في إطار جهودها ومتابعتها المستمرة لاستكمال أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة لوحدات التوليد الجاري تنفيذها حاليا، التي من ضمنها محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة لما لها من أهمية قصوى، باعتبارها إحدى المحطات التي تعتمد عليها الشركة في إنتاج الطاقة الكهربائية خاصةً في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن شاحنة على متنها معدات وقطع غيار خاصة بالوحدتين الغازيتين السادسة والثانية موردة من شركتي «سيمنس» الألمانية و«جينرال إليكتريك» الأميركية، وصلت إلى محطة شمال بنغازي، بعد أن جرى نقلها من مخازن الشركة الرئيسية.

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كما أكدت الشركة العامة للكهرباء كذلك وصول لوحة تحكم خاصة بمحطة الخمس كانت قد وصلت إلى ميناء طرابلس البحري ومطار معيتيقة الدولي خلال اليومين الماضيين.

تجديد وضعية وحدات الإنتاج بمحطات الكهرباء
وقالت الشركة إن وصول المعدات وقطع الغيار إلى المحطتين يأتي في إطار تجديد وضعية وحدات الإنتاج، بهدف دعم الشبكة الكهربائية وزيادة أدائها الإنتاجي لتعمل بأقصى قدرتها الإنتاجية الكاملة.

قطعع غيار ومعدات وصلت لمخازن شركة الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)
قطعع غيار ومعدات وصلت لمخازن شركة الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)
قطعع غيار ومعدات وصلت لمخازن شركة الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)
قطعع غيار ومعدات وصلت لمخازن شركة الكهرباء. (الشركة العامة للكهرباء)
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