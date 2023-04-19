السوق الرسمية: ارتفاع اليورو أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وزاد سعر اليورو إلى 5.22 دينار مقابل 5.21 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.76 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني عند 4.91 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وصعد سعر الدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.