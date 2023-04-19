  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 11:22 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت
alwasat radio

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة مساء اليوم على الساحل من الخمس إلى سرت تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس جدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام بينما تكون صباح اليوم متغيرة الاتجاه على ساحل رأس لانوف والخليج تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023

الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية

شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية
الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب

الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب
واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات

واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات
السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ 2011

السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ...
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض ترتيب أندية الدوري الممتاز الليبي قبل استئناف النشاط 24 أبريل

«بوابة الوسط» تستعرض ترتيب أندية الدوري الممتاز الليبي قبل استئناف النشاط 24 ...
باتيلي: الانتخابات قاطرة ليبيا نحو السلام والاستقرار

باتيلي: الانتخابات قاطرة ليبيا نحو السلام والاستقرار
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر والأخضر

لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر ...
الدراما اللبنانية.. جرعة سياسية غير مألوفة في رمضان

الدراما اللبنانية.. جرعة سياسية غير مألوفة في رمضان
أين ذهبَ ذهبُ ليبيا؟

أين ذهبَ ذهبُ ليبيا؟
75 كيلوغراما متوسط هدر الطعام سنويا.. لماذا لم يضع الغلاء حدا للتبذير في ليبيا؟

75 كيلوغراما متوسط هدر الطعام سنويا.. لماذا لم يضع الغلاء حدا للتبذير في ليبيا؟
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس
«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة

«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا
«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا

«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزارة الاقتصاد: انعقاد الدورة الـ49 لمعرض طرابلس الدولي مايو المقبل
وزارة الاقتصاد: انعقاد الدورة الـ49 لمعرض طرابلس الدولي مايو ...
ضبط مطلوب في وقائع سرقة ببنغازي
ضبط مطلوب في وقائع سرقة ببنغازي
افتتاح الحديقة العامة في الفرناج بطرابلس
افتتاح الحديقة العامة في الفرناج بطرابلس
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 19 يناير 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 19 يناير 2023)
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل...
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة في طرابلس
سيارات نقل مجانية للمسنين وذوي الإعاقة للتسوق بشارع الجرابة ......
المزيد
شركة الكهرباء ترسل شحنة زيوت إلى محطة شمال بنغازي
شركة الكهرباء ترسل شحنة زيوت إلى محطة شمال بنغازي...
الحويج يبحث مشاركة الشركات الإندونيسية في معرض طرابلس
الحويج يبحث مشاركة الشركات الإندونيسية في معرض طرابلس...
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو أمام الدينار
السوق الرسمية: ارتفاع اليورو أمام الدينار...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت...
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 19 يناير 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 19 يناير 2023)...
المزيد