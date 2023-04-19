«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى سرت...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية نشطة مساء اليوم على الساحل من الخمس إلى سرت تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.
الساحل من رأس جدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام بينما تكون صباح اليوم متغيرة الاتجاه على ساحل رأس لانوف والخليج تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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