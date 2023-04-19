حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 19 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على المناطق الغربية، اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن موجة الحر ستشمل أغلب مناطق البلاد غدًا الخميس.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية بينما تتكاثر السحب تدريجيًا من مساء اليوم على معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا علي بعض المناطق وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا غدًا خصوصًا على الدواخل وتنخفض يوم الجمعة على الساحل الغربي ويوم السبت على جميع المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب اليوم وتتكاثر السحب من مساء الغد على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدًا إلى شرقية فجنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية وتسجل زيادة ملحوظة من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب وتتكاثر من مساء يوم الغد على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا غدًا على معظم المناطق.