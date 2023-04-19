ممثل باريس بالأمم المتحدة: استقرار ليبيا وجيرانها أولوية بالنسبة لفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، إن استقرار ليبيا وجيرانها أولوية بالنسبة لفرنسا، لافتًا إلى أن بلاده ستواصل دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة استماع إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء.

وأكد الممثل الفرنسي ترحيب بلاده بالتقدم الذي جرى إحرازه في ضوء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار للعام 2020، برعاية اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5»، ورئيسي الأركان وجميع الجهات الأمنية، وتحت قيادة الممثل الخاص، مع تعهد الجهات الأمنية الليبية بإعادة توحيد الجيش الليبي وضمان إجراء انتخابات آمنة، وهو ما اعتبرته فرنسا «يجلب الأمل».

وأشادت باريس أيضًا باجتماع اللجنة العسكرية في طرابلس، والزيارات التي قام بها رئيسا الأركان إلى طرابلس وبنغازي، ومبادرتهما لتشكيل قوة عسكرية مشتركة، وهو ما اعتبرته «يبعث برسالة قوية لليبيا موحدة وذات سيادة ومستقرة».

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فرنسا تشيد بتشكيل لجان اتصال مع تشاد والنيجر والسودان لسحب المرتزقة الأفارقة

ودعا ممثل فرنسا إلى ضرورة أن تترافق هذه العملية مع نزع سلاح الميليشيات وتسريحها وإعادة دمجها، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، حيث تشيد فرنسا بتشكيل لجان اتصال مع تشاد والنيجر والسودان من أجل سحب المرتزقة الأفارقة.

ودعا أيضًا الطبقة السياسية الليبية بالبناء على هذه الإنجازات الأمنية وتزويد الشعب الليبي بما يتوقعه في العام 2023، والمتمثل في انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وشاملة وذات مصداقية وشفافة في جميع أنحاء البلاد، وضرورة «أن تكون الحملة الانتخابية خالية من الفساد والترهيب وأن تضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين».

ومن أجل تنفيذ ذلك، حثّت فرنسا على ضرورة ضمان قدرة السلطة التنفيذية على تنظيم الانتخابات بطريقة محايدة وشفافة، لذلك اعتبرت أن الاتفاق على أساس قانوني للانتخابات وخارطة طريق سياسية جديدة أمران حاسمان.

فرنسا تؤكد دعمها مبادرة باتيلي

وطالبت باريس مجلسي النواب والدولة في هذا الصدد بتحمل المسؤولية، وإنجاز هذه المهمة، مؤكدة دعمها الكامل لجهود الممثل الخاص ومبادرته لإنشاء فريق شامل رفيع المستوى للإشراف على تنظيم الانتخابات.

وفي سياق آخر، تحدث ممثل فرنسا أمام جلسة مجلس الأمن عن ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، خاصة أن «الميليشيات والمرتزقة الأجانب يتصرفون بحصانة». ودانت «الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي المرتكب ضد المهاجرين والليبيين»، بالإضافة إلى «القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات مقلقة»، داعية السلطات الليبية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات ومكافحة إفلات الجناة من العقاب.

كما دعت فرنسا إلى إعادة توزيع عادلة وشفافة للدخل، وتسريع عملية إعادة توحيد البنك المركزي.

فرنسا: ملتزمون باحترام حظر الأسلحة

وقال ممثل فرنسا إن بلاده ملتزمة باحترام حظر الأسلحة، بالإضافة إلى استمرارها في دعم عملية إيريني، داعية جميع الدول التي تعمل في البحر الأبيض المتوسط إلى التعاون مع العملية الأوروبية والامتثال لقرارات مجلس الأمن.

وتابع الدبلوماسي الفرنسي: «ليبيا ذات سيادة وموحدة ومستقرة وديمقراطية أمر حاسم للاستقرار الإقليمي. ولتحقيق ذلك، يجب استعادة شرعية المؤسسات السياسية من خلال الانتخابات الوطنية».

وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، جميع الأطراف الليبية إلى إجراء انتخابات تحقق حلًا مقبولًا للجميع، مشددًا على أهمية المحافظة على مسافة واحدة وتحقيق العدل في التنافس بين جميع المرشحين خلال الانتخابات المقبلة، بحيث لا يتميز طرف على حساب الآخر.