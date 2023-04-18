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وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 09:31 مساء
وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء
وصول محطات الكهرباء الجاهزة إلى المخازن الرئيسية لشركة الكهرباء، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى مخازن الشركة الرئيسية، حجمها من 500 إلى 1000 كيلوفولت أمبير موردة من شركة الصناعات الكهربائية.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه المحطات تأتي في إطار توفير الاحتياجات الخاصة بشبكة التوزيع لتحسين الجهد ومعالجة مشاكل الاختناقات وزيادة الأحمال لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين كافة.

- وصول 200 محول توزيع إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والتغلب على كل الاختناقات والانقطاعات التي قد تحدث في بعض المناطق نتيجة لارتفاع الأحمال.

وصول محطات الكهرباء الجاهزة إلى المخازن الرئيسية لشركة الكهرباء، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
وصول محطات الكهرباء الجاهزة إلى المخازن الرئيسية لشركة الكهرباء، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
وصول محطات الكهرباء الجاهزة إلى المخازن الرئيسية لشركة الكهرباء، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
وصول محطات الكهرباء الجاهزة إلى المخازن الرئيسية لشركة الكهرباء، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
وصول محطات الكهرباء الجاهزة إلى المخازن الرئيسية لشركة الكهرباء، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
وصول محطات الكهرباء الجاهزة إلى المخازن الرئيسية لشركة الكهرباء، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
وصول محطات الكهرباء الجاهزة إلى المخازن الرئيسية لشركة الكهرباء، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
وصول محطات الكهرباء الجاهزة إلى المخازن الرئيسية لشركة الكهرباء، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)
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