وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى المخازن الرئيسية للشركة العامة للكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى مخازن الشركة الرئيسية، حجمها من 500 إلى 1000 كيلوفولت أمبير موردة من شركة الصناعات الكهربائية.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه المحطات تأتي في إطار توفير الاحتياجات الخاصة بشبكة التوزيع لتحسين الجهد ومعالجة مشاكل الاختناقات وزيادة الأحمال لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين كافة.

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وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والتغلب على كل الاختناقات والانقطاعات التي قد تحدث في بعض المناطق نتيجة لارتفاع الأحمال.

وصول محطات الكهرباء الجاهزة إلى المخازن الرئيسية لشركة الكهرباء، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

وصول محطات الكهرباء الجاهزة إلى المخازن الرئيسية لشركة الكهرباء، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

وصول محطات الكهرباء الجاهزة إلى المخازن الرئيسية لشركة الكهرباء، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

وصول محطات الكهرباء الجاهزة إلى المخازن الرئيسية لشركة الكهرباء، الثلاثاء 18 أبريل 2023. (الشركة العامة للكهرباء)