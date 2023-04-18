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روسيا تدعو إلى «تسوية مستدامة» عبر عملية سياسية يطورها الليبيون دون تدخل خارجي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 06:14 مساء
روسيا تدعو إلى «تسوية مستدامة» عبر عملية سياسية يطورها الليبيون دون تدخل خارجي
مندوب روسيا يتحدث بجلسة مجلس الأمن حول ليبيا، 18 أبريل 2023. (صورة من بث مباشر)
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قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتابع عن كثب الوضع في ليبيا، مؤكدا أن الاستقرار والأمن أمران مهمان، ليس فقط بالنسبة إلى ليبيا والشعب الليبي، ولكن من أجل تنمية شمال أفريقيا ككل.

وأوضح المندوب الروسي خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، أن العنصر الأهم هو إحراز التقدم في التسوية المستدامة في ليبيا في سياق عملية سياسية مضبوطة يطورها ويحددها الليبيون بأنفسهم دون تدخل خارجي، معتبرا أن الانتخابات تمثل حجر الزاوية في هذه العملية.

وعبر عن أمله في تمكن مجلسي الأعلى للدولة والنواب من وضع اللمسات الأخيرة للأسس القوانية اللازمة لإجراء الانتخابات في الوقت الملائم قبل شهر يونيو المقبل، مرحبا في هذا السياق باعتماد نسخة جديدة من الإعلان الدستوري، وتشكيل لجنة مشتركة من المجلس «6+6».

روسيا تؤكد أهمية مشاركة كل القوى السياسية في الانتخابات
ودعا مندوب روسيا الأطراف الليبية إلى التحلي بالمرونة والاستعداد للتوصل إلى اتفاق معقول في الآراء، مشددا على أهمية مشاركة كل القوى السياسية دون أي تمييز في الانتخابات، بما في ذلك ممثل الحكومة السابقة.

واعتبر أن ذلك «هو السبيل الوحيد» نحو الاندماج والتغلب على الصعوبات في المجالين الأمني والسياسي، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تنطبق كذلك على ملف المصالحة الوطنية.

روسيا: لا بد من انسحاب القوات الأجنبية بشكل متدرج ومنسق
وشدد المندوب الروسي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لإدماج كل المكونات العسكرية في جيش وطني موحد، منبها إلى أهمية الإرادة السياسية في هذا السياق.

وعبر عن رغبة بلاده في «القضاء على كل وجود أجنبي في الأراضي الليبية تحث قيادة لجان الاتصال مع البلدان المجاورة»، مشددا على ضرورة انسحاب كل القوات المسلحة غير الليبية والوحدات العسكرية من ليبيا بشكل «متدرج ومنسق من أجل الإبقاء على التوازن في الميدان».

وأكد المبعوث الروسي أهمية تنسيق جهود المجتمع الدولي من أجل التغلب على الصعوبات التي تواجه ليبيا ووضع حد للنزاع الذي طال أمده، مشددا على أهمية إيجاد حلول يقبلها الجميع في ليبيا من أجل عقد الانتخابات.

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