  • Alwasat News
Atwasat

سويسرا تدعو إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 05:39 مساء
سويسرا تدعو إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن في ليبيا
كلمة مندوبة سويسرا بجلسة مجلس الأمن حول ليبيا، 18 أبريل 2023. (صورة من بث مباشر)
alwasat radio

دعت سويسرا، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة في ليبيا في أسرع وقت ممكن، معبرة في ذات الوقت عن قلقها إزاء الحقوق المدنية في ليبيا.

وقالت مندوبة سويسرا لدى مجلس الأمن خلال جلسة للمجلس، الثلاثاء: «نحن قلقون إزاء ليبيا والحقوق المدنية، ونود تحسين ظروف العيش، وهذا ما عبر عنه ليبيون وليبيات خلال سلسلة حوارات نظمتها سويسرا كرئيسة مشاركة لمجموعة العمل حول قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي».

وأضافت: «هذه الدعوة لا يجوز تجاهلها، ونطالب بعقد انتخابات حرة وعادلة، وندعو الأطراف الليبية للانخراط في هذه العملية لعقد هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، مؤكدة أهمية الدعم الدولي والأممي في هذا السياق.

سويسرا ترحب بمبادرة باتيلي والمبادرات الإقليمية
وأعلنت المندوبة السويسرا ترحيب بلادها بمبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، وكذلك المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية.

وشددت المندوبة على ضرورة حماية مشاركة المرأة في العملية السياسية والانتخابات دون أي تهديد أو تخويف، وعبرت عن القلق إزاء «عمليات الاعتقال التعسفي والترهيب التي تمنع المدنيين من التعبير عن آرائهم بحرية».

وأثنت المندوبة السويسرية على التقدم في مجال الأمن من قبل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مع تشكيل قوة عسكرية مشتركة، ولجنة اتصال بين الدول المجاورة، وقالت: «أي تقدم على المستوى الأمني لا بد من أن يرافقه تقدما مماثلا بالمجال السياسي، وبالتالي فإنه لتنظيم انتخابات حرة يجب توفير بيئة تبيح التعبير عن الرأي بشكل سلمي والتجمع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال

ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري ...
مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»

مجموعة السبع تتعهد بأن تدفع الدول التي تساعد روسيا في أوكرانيا «أثمانا باهظة»
شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس

شاهد «هنا ليبيا».. إفطار «لمة وطن» بسبها ومسابقة قرآنية في طرابلس
وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)

وصول مئات المهاجرين إلى إيطاليا (شاهد)
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان
لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة

لابورتا يحوّل مؤتمر الدفاع عن برشلونة لهجوم على ريال مدريد: نادي السلطة
مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

مسلسل التفريط يهدد آرسنال بنهاية درامية أمام مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 17): مقلب كرة التنس
«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة

«مع فدوى»: الأستاذ عبدالمنعم سبيطة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا

«أكلات ماجدة 2» (حـ 16): طاجين الباميا باللحم وكيكة الكوكيز بالنوتيلا
«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا

«ما وراء التاريخ»: الطريق من أبولونيا إلى قورينا
الكاسا وسحوركم علينا (13)

الكاسا وسحوركم علينا (13)
نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة

نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة
شبح «القوة القاهرة» قد يدفع البعثة الأممية للتدخل في إنجاز قوانين الانتخابات

شبح «القوة القاهرة» قد يدفع البعثة الأممية للتدخل في إنجاز قوانين الانتخابات
«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد

«أرزاق تساق 2023» (حـ 15): شهادة ميلاد
«أفضل شيف» | الحلقة (13)

«أفضل شيف» | الحلقة (13)
«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور

«كتب ليبية 2» (حـ10): كتاب «نساء الربيع العربي»، فاطمة غندور
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عدن.. مهن «موقتة» قبل عيد الفطر لمواجهة البطالة
عدن.. مهن «موقتة» قبل عيد الفطر لمواجهة البطالة
باتيلي: اتفقت مع الأطراف الأمنية والعسكرية الليبية على تأمين الانتخابات
باتيلي: اتفقت مع الأطراف الأمنية والعسكرية الليبية على تأمين ...
باتيلي: لا بد من انتخابات تحقق حلا مقبولا للجميع
باتيلي: لا بد من انتخابات تحقق حلا مقبولا للجميع
باتيلي: انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا يجب أن يكون بطريقة منسقة ومتتالية
باتيلي: انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا يجب أن يكون بطريقة ...
بريطانيا: لا بد من اتفاق يسمح بعقد انتخابات في ليبيا دون تهديد التقدم نحو السلام والاستقرار
بريطانيا: لا بد من اتفاق يسمح بعقد انتخابات في ليبيا دون تهديد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل «بحر السلام»
بإجمالي 37 مليون قدم مكعب.. «مليتة» تعيد فتح بئر غازية بحقل ......
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل
مناقشة توفير شركة «فاوس» النفطية فرص للباحثين عن عمل...
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
المزيد
رئيس لجنة الجزاءات بشأن ليبيا يقدم إيجازا لمجلس الأمن
رئيس لجنة الجزاءات بشأن ليبيا يقدم إيجازا لمجلس الأمن...
روسيا تدعو إلى «تسوية مستدامة» عبر عملية سياسية يطورها الليبيون دون تدخل خارجي
روسيا تدعو إلى «تسوية مستدامة» عبر عملية سياسية يطورها ......
سويسرا تدعو إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن في ليبيا
سويسرا تدعو إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن في ليبيا...
بريطانيا: لا بد من اتفاق يسمح بعقد انتخابات في ليبيا دون تهديد التقدم نحو السلام والاستقرار
بريطانيا: لا بد من اتفاق يسمح بعقد انتخابات في ليبيا دون ......
باتيلي: انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا يجب أن يكون بطريقة منسقة ومتتالية
باتيلي: انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا يجب أن يكون بطريقة......
المزيد