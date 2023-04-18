سويسرا تدعو إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت سويسرا، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة في ليبيا في أسرع وقت ممكن، معبرة في ذات الوقت عن قلقها إزاء الحقوق المدنية في ليبيا.

وقالت مندوبة سويسرا لدى مجلس الأمن خلال جلسة للمجلس، الثلاثاء: «نحن قلقون إزاء ليبيا والحقوق المدنية، ونود تحسين ظروف العيش، وهذا ما عبر عنه ليبيون وليبيات خلال سلسلة حوارات نظمتها سويسرا كرئيسة مشاركة لمجموعة العمل حول قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي».

وأضافت: «هذه الدعوة لا يجوز تجاهلها، ونطالب بعقد انتخابات حرة وعادلة، وندعو الأطراف الليبية للانخراط في هذه العملية لعقد هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، مؤكدة أهمية الدعم الدولي والأممي في هذا السياق.

سويسرا ترحب بمبادرة باتيلي والمبادرات الإقليمية

وأعلنت المندوبة السويسرا ترحيب بلادها بمبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، وكذلك المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية.

وشددت المندوبة على ضرورة حماية مشاركة المرأة في العملية السياسية والانتخابات دون أي تهديد أو تخويف، وعبرت عن القلق إزاء «عمليات الاعتقال التعسفي والترهيب التي تمنع المدنيين من التعبير عن آرائهم بحرية».

وأثنت المندوبة السويسرية على التقدم في مجال الأمن من قبل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» مع تشكيل قوة عسكرية مشتركة، ولجنة اتصال بين الدول المجاورة، وقالت: «أي تقدم على المستوى الأمني لا بد من أن يرافقه تقدما مماثلا بالمجال السياسي، وبالتالي فإنه لتنظيم انتخابات حرة يجب توفير بيئة تبيح التعبير عن الرأي بشكل سلمي والتجمع».