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بريطانيا: لا بد من اتفاق يسمح بعقد انتخابات في ليبيا دون تهديد التقدم نحو السلام والاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 05:16 مساء
بريطانيا: لا بد من اتفاق يسمح بعقد انتخابات في ليبيا دون تهديد التقدم نحو السلام والاستقرار
مندوبة بريطانيا تتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن، 18 أبريل 2023. (صورة من بث مباشر)
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أكدت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، ضرورة التوصل إلى اتفاق يسمح بعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن دون تعريض التقدم المحرز في مجال السلام والاستقرار للخطر.

وقالت المندوبة البريطانية خلال كلمتها بمجلس الأمن، إن بريطانيا تدعم جهود المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، وترحب بمشاوراته مع أصحاب المصلحة، مشددة على أهمية الوساطة الأممية من أجل نجاح الانتخابات. ونبهت إلى أن الوساطة يجب أن تحدث بين من جرى تمكينهم من أجل حل المسائل العائلة التي لطالما أخرت ليبيا في طريقها نحو الأمن طويل الأمد.

وأشادت المندوبة بجهود الفاعلين الأمنيين من أجل دعم عقد انتخابات ناجحة، ورأت أن التزاماتهم «يجب أن تشكل قاعدة نحو ضمان تنازلات سياسية موضوعية أكثر توفر ظروفا مواتية لإجراء الاستحقاق بنجاح».

وبخصوص وضع المجتمع المدني في ليبيا، قالت المندوبة البريطانية إن «قمع المجمع المدني مقلق للغاية»، مشددة على أن المساحة المدنية «لا بد من حمايتها» لتمكين كل الليبيين من القيام بدورهم في تطوير مجتمعاتهم، وحضت السلطات الليبية على تطوير آلية قانونية مستدامة تسمح بحرية التجمع والعمل كما هي مضمونة في الإعلان الدستوري.

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