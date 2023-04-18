باتيلي: انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا يجب أن يكون بطريقة منسقة ومتتالية

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إن انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا «يجب أن يجرى بطريقة منسقة ومتسقة ومتتالية وذلك بضمان أن لا يصبح شوكة في ظهر الوضع الأمني في بلدانهم».

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، اعتبر باتيلي أن «هذه العملية يجب أن تساهم في مكافحة الإرهاب وكذلك التنقيب غير القانوني بحثًا عن الذهب، والإتجار في البشر والمخدرات ومختلف أشكال الإجرام التي تؤثر في المناطق الحدودية».

باتيلي: العملية الانتخابية «فرصة فذة وفريدة»

وأضاف باتيلي، اليوم الثلاثاء، إن العملية الانتخابية «فرصة فذة وفريدة» من أجل حشد المجتمع الوطني بالكامل، بما يضمن إجراء الانتخابات بسلام وبطابع جامع وحر ومنصف من أجل تمهيد السبيل لتحقيق الاستحقاقات كافة.

وأشار باتيلي إلى أن مشاوراته المكوكية مع جميع الأطراف الليبية خلصت إلى التزام هذه الأطراف بالاستعداد إلى مناقشة المعايير الخاصة بإجراء الانتخابات، داعيا إلى ترجمة هذا الالتزام إلى خطوات ملموسة في الميدان.