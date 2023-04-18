باتيلي: اتفقت مع الأطراف الأمنية والعسكرية الليبية على تأمين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إن« كافة الأطراف في ليبيا أبدت استعدادها إلى الالتزام بكافة المعايير التي تؤدي إلى إجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أنه «اتفق مع الأطراف الأمنية والعسكرية في البلاد على تأمين الانتخابات ونبذ العنف وإطلاق سراح المحتجزين وضمان مصالحة وطنية جامعة».

وأضاف باتيلي خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن العملية الانتخابية «فرصة فذة وفريدة» من أجل حشد المجتمع الوطني بالكامل، بما يضمن إجراء الانتخابات بسلام وبطابع جامع وحر ومنصف من أجل تمهيد السبيل لتحقيق الاستحقاقات كافة.

وأشار باتيلي إلى أن مشاوراته المكوكية مع جميع الأطراف الليبية خلصت إلى التزام هذه الأطراف بالاستعداد إلى مناقشة المعايير الخاصة بإجراء الانتخابات، داعيا إلى ترجمة هذا الالتزام إلى خطوات ملموسة في الميدان.