باتيلي: الانتخابات قاطرة ليبيا نحو السلام والاستقرار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، أن الانتخابات هي القاطرة التي ستحقق السلام والاستقرار في ليبيا، مستعرضا جهوده لحشد الدعم لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الجاري.

وقال باتيلي خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن العملية الانتخابية «فرصة فذة وفريدة» من أجل حشد المجتمع الوطني بالكامل، بما يضمن إجراء الانتخابات بسلام وبطابع جامع وحر ومنصف من أجل تمهيد السبيل لتحقيق الاستحقاقات كافة.

وأشار باتيلي إلى أن مشاوراته المكوكية مع جميع الأطراف الليبية خلصت إلى التزام هذه الأطراف بالاستعداد إلى مناقشة المعايير الخاصة بإجراء الانتخابات، داعيا إلى ترجمة هذا الالتزام إلى خطوات ملموسة في الميدان.