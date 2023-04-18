باتيلي يقدم إحاطته أمام جلسة مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت منذ قليل جلسة الإحاطة المفتوحة بمجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، وبدأ المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تقديم إحاطته عن آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها باتيلي إلى مجلس الأمن الدولي منذ طرح مبادرته في السابع والعشرين من فبراير الماضي.

كما يقدم رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 السفير كيميهيرو إيشيكاني (اليابان)، التقرير الدوري عن أنشطة اللجنة في وقت لاحق.

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