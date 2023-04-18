المنفي يتلقى إحاطة من الحداد بشأن اجتماع بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية فريق أول ركن محمد الحداد.

وقدم رئيس الأركان العامة إحاطةً للقائد الأعلى حول زيارته الأخيرة لمدينة بنغازي، بشأن خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات الوضع العسكري بشكل عام في كامل أنحاء الوطن، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي.

الاجتماع التقابلي الثالث في مدينة بنغازي

ويوم الخميس الماضي، عقد الاجتماع التقابلي الثالث في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، ورئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وحضور رؤساء الأركان النوعية والإدارات والهيئات العسكرية، وفق بيان صادر عن القيادة العامة.

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ناقش الاجتماع «استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية، وإشكالية الأرقام العسكرية وخريجي الكليات العسكرية». وبحث الاجتماع «خطوات توحيد رواتب أعضاء المؤسسة العسكرية، وآليات تشكيل قوة عسكرية مشتركة وتحديد أعمالها، وآليات دعم وتسهيل عمل اللجنة العسكرية 5 + 5».

وشارك في الاجتماع إلى جانب الناظوري والحداد رؤساء الأسلحة النوعية، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن ملف توحيد المؤسسة العسكرية.