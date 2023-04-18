ضبط وافدين سرقا محال بالطريق الساحلي تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت دوريات البحث الجنائي التابعة لمديرية أمن تاجوراء وافدين من النيجر سرقا محتويات محال في الطريق الساحلي تاجوراء.

تعود بداية الواقعة إلى نشر صفحات التواصل صورا للوافدين التقطت عبر كاميرات المراقبة وهما يرتكبان جريمتهما، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوقفت الدوريات المتهمين بعد جمع المعلومات حول تحركاتهما، واعترفا بما نسب إليهما، واسترجع أعضاء البحث الجنائي عشرة آلاف دينار ومسروقات أخرى، قبل إحالتهما إلى النيابة العامة.

