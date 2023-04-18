بدء حصر مبان وممتلكات مركز بحوث التقنيات الحيوية

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت لجنة حصر وتوثيق الأصول الثابتة لممتلكات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعمالها بحصر وتوثيق جميع المباني وممتلكات مركز بحوث التقنيات الحيوية.

جاء ذلك خلال زيارة أفراد اللجنة للمركز أمس الإثنين، حيث استمعوا إلى شرح وافٍ عن تأسيس ورؤية وأهداف المركز ودوره في مكافحة جائحة كورونا، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للمركز 2023 - 2027، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

ثم أجرت اللجنة جولة داخل المركز شملت جميع المعامل وقاعات التدريب والمباني والمكاتب الإدارية، وقدم الباحثون شرحا لأهم الأجهزة المستخدمة والبحوث الجارية في معامل أقسام «الهندسة الوراثية والأحياء الدقيقة والأنسجة البشرية والأنسجة النباتية والبيئة وعلوم الأغذية» ومعمل المشروع الوطني لمكافحة ذبابة الفاكهة.