اليوم.. أول إحاطة لباتيلي أمام مجلس الأمن منذ طرح المبادرة

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في ليبيا عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طرابلس.

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطة عن آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد، وستكون هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها باتيلي إلى مجلس الأمن الدولي منذ طرح مبادرته في السابع والعشرين من فبراير الماضي. كما يقدم رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 السفير كيميهيرو إيشيكاني (اليابان)، التقرير الدوري عن أنشطة اللجنة.

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