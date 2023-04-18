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اليوم.. أول إحاطة لباتيلي أمام مجلس الأمن منذ طرح المبادرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 12:22 مساء
اليوم.. أول إحاطة لباتيلي أمام مجلس الأمن منذ طرح المبادرة
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي مجموعة من الليبيات لمناقشة مبادرته، الأحد 19 مارس 2023 (البعثة الأممية)
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يعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في ليبيا عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طرابلس. 

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطة عن آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد، وستكون هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها باتيلي إلى مجلس الأمن الدولي منذ طرح مبادرته في السابع والعشرين من فبراير الماضي. كما يقدم رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 السفير كيميهيرو إيشيكاني (اليابان)، التقرير الدوري عن أنشطة اللجنة.

- زينينغا يبحث مع أعضاء بمجلس النواب مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات 
- حكومة الدبيبة: الأمم المتحدة تستعد لإرسال فريق يقيم احتياجات ليبيا من أجل إجراء الانتخابات
- لتسريع عملها.. باتيلي يعرض على لجنة «6+6» دعما فنيا ولوجستيا

ما هي مبادرة باتيلي؟
وترتكز مبادرة باتيلي على وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات. وتعتمد خطة باتيلي على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتسريع انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، حيث زار أخيرا دول جنوب ليبيا، لدعم هذا الانسحاب.

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