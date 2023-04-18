الحويج يبحث آلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر مصرف اليقين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج آلية دعم وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة عبر مصرف اليقين، وتفعيل دور الأدوات المصرفية بالقطاع الخاص في تحريك عجلة الاستثمار وتنويع الاقتصاد والوطني.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأحد مع رئيس مجلس إدارة مصرف اليقين، بحضور المدير العام ومديري الإدارات بالمصرف، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

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واتفق المجتمعون على تنظيم اجتماع موسع يضم الجهات التابعة للوزارة، تستعرض خلاله خطتها في تفعيل المشاريع الاستثمارية ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بمختلف المناطق، كذلك وضع تصور في تقديم الخدمات المصرفية للعاملين بالوزارة.