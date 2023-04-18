السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.76 دينار مقابل 4.75 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.21 دينار مقابل 5.23 دينار أمس، في حين ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 4.91 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد العملات العربية، زاد سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.26 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وانخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.