«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.25 متر على طول الساحل اليوم الثلاثاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.