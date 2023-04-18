«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.25 متر على طول الساحل اليوم الثلاثاء.
وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن الرؤية جيدة والبحر خفيف الموج.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام وتكون غربية على ساحل شحات تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 17 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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